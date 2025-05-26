Трамп заявил, что рад пропуску четырех лет на посту президента

Президент США Дональд Трамп пошутил, что он даже рад пропуску четырех лет на посту президента — на выборах в 2021 году его обыграл Джо Байден. Об этом сообщают «Аргументы и Факты».

Такое заявление он сделал во время выступления на Арлингтонском кладбище в День поминовения американских военнослужащих, погибших в конфликтах. По словам Трампа, он рад, что именно на его президентский срок выпадет 250-летие основания США, которое состоится в 2026 году.

«У нас будет очень крупное празднование — 250 лет. В некотором смысле я рад, что пропустил второй срок, потому что иначе я не был бы сейчас вашим президентом», — заявил он.

Помимо этого он также напомнил, что во время его второго срока в США пройдут Чемпионат мира по футболу и Олимпийские игры. Однако он подчеркнул, что 250-летие основания страны является для него самым важным событием.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп не планирует оказывать давление на Москву и вводить жесткие санкции.