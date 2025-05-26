В Европе отреагировали на пощечину Макрону пословицей

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович отреагировал на инцидент с пощечиной президенту Франции Эммануэлю Макрону от его супруги известной западной пословицей.

Об этом он высказался в социальной сети X.

«Счастливая жена — счастливая жизнь», — написал эксперт.

Ранее в сети появилось видео, на котором Макрон получил пощечину от своей супруги Брижит во время выхода из самолета по прибытии во Вьетнам. После произошедшего французский лидер по традиции протянул жене руку, но она проигнорировала этот жест, взявшись вместо этого за поручень пассажирского трапа.

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Позднее Макрон прокомментировал ситуацию, заявив, что на самом деле не ссорился со своей супругой. По его словам, они «просто шутили и дурачились».