В США заявили о шоке Трампа от списка требований России по Украине
Американское издание The New York Times пишет, что президент США Дональд Трамп изъявляет желание дистанцироваться от конфликта на Украине. Газета ссылается на слова нескольких внешних экспертов и бывших правительственных чиновников.
По словам источников, Трамп сигнализирует, что отказывается от конфликта, а также выражает шок от списка требований России, которые якобы означают капитуляцию Украины.
Также NYT пишет, что Трамп ясно дал понять после разговора с российским лидером Владимиром Путиным, что не намерен оказывать давление на Россию и вводить жесткие санкции.
Трамп принял неожиданное решение после разговора с Путиным
В понедельник глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что удары российских войск по территории Украины «каждую ночь становятся все более дерзкими и масштабными». Ранее он упрекнул США за «молчание» после массированного удара по объектам украинского ВПК.