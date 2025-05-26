Американское издание The New York Times пишет, что президент США Дональд Трамп изъявляет желание дистанцироваться от конфликта на Украине. Газета ссылается на слова нескольких внешних экспертов и бывших правительственных чиновников.

© Московский Комсомолец

По словам источников, Трамп сигнализирует, что отказывается от конфликта, а также выражает шок от списка требований России, которые якобы означают капитуляцию Украины.

Также NYT пишет, что Трамп ясно дал понять после разговора с российским лидером Владимиром Путиным, что не намерен оказывать давление на Россию и вводить жесткие санкции.

Трамп принял неожиданное решение после разговора с Путиным

В понедельник глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что удары российских войск по территории Украины «каждую ночь становятся все более дерзкими и масштабными». Ранее он упрекнул США за «молчание» после массированного удара по объектам украинского ВПК.