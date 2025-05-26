В ФРГ отреагировали на решение Мерца по поставкам оружия Украине

Лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт назвала безответственным решение канцлера ФРГ Фридриха Мерца о снятии ограничений на дальность поставляемого Украине оружия. Ее слова приводит ТАСС.

Ранее Мерц заявил, что ФРГ вслед за Великобританией и Францией сняла ограничения по дальности с военных поставок Украине. Таким образом указанные страны дали Киеву разрешение атаковать дальнобойным оружием позиции на территории России.

«Решение Мерца снять ограничение на дальность ударов немецким оружием по РФ совершенно безответственное и в конечном итоге может принести войну в Германию», — прокомментировала это Вагенкнехт.

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По ее мнению, удар ракетами Taurus по российским городам будет «равносилен объявлению войны Москве». В связи с этим Вагенкнехт призвала Мерца «немедленно исправить это», отметив, что ее партия требует проведения в Германии референдума по политике правительства ФРГ в отношении Украины и в особенности по вопросу запрета на поставки Киеву дальнобойных ракет.