Украинского депутата задержали за переправку мужчин через границу

На Украине задержали депутата Закарпатского областного совета, которого подозревают в помощи мужчинам, желавшим покинуть «незалежную», чтобы избежать отправки на фронт. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

«Стоимость «услуги» составляла €10 тысяч за человека. Дополнительно депутат предлагал организацию доставки «клиента» из Киева к границе, а также его въезд на Украину в случае необходимости. Лиц разоблачили с поличным после получения €20 тысяч», — уточнили в бюро.

Сообщается, что у депутата был сообщник со связями в погранслужбе Украины.

Как сообщалось ранее, депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявил о том, что украинские власти хотят начать мобилизовывать всех подряд.