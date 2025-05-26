Правительство Германии выступило с заявлением о "Северных потоках"

Правительство Германии исходит из того, что трубопровод "Северный поток" вообще не будет запущен.

Об этом заявил журналистам на брифинге представитель кабмина ФРГ Штеффен Майер.

"Позиция правительства по "Северному потоку" не изменилась. Мы не исходим из того, что он заработает", - сказал Майер.

Ранее газета Financial Times сообщила, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц поддерживает возможные новые санкции Евросоюза против проекта "Северный поток", так как введение запрета на восстановление трубопроводов на европейском уровне позволит закрыть вопрос судьбы проекта в германской внутренней политике.

Санкции ЕС по "Северному потоку" могут быть направлены против компании - оператора трубопроводов или других компаний, которые могли бы взять на себя управление ими, а также работы по их восстановлению, сказал один из источников FT.

В конце марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва и Вашингтон обсуждают тему "Северных потоков". По его словам, будет интересно, если США используют свое влияние на Европу и заставят ее не отказываться от российского газа.

О газопроводе

Строительство "Северного потока - 2" завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось закончить до конца 2019 года, однако из-за санкций США работы задерживались. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии.

26 сентября 2022 года были зафиксированы беспрецедентные разрушения, произошедшие на трех нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". В результате уцелела только одна нитка "Северного потока - 2". Генеральная прокуратура РФ инициировала после повреждения газопроводов возбуждение дела об акте международного терроризма. Сроки восстановления работоспособности газопроводов в настоящее время определить невозможно.