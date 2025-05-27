Пощечина Макрону опозорила Францию

Президент Франции Эммануэль Макрон схлопотал по физиономии во время официального визита во Вьетнам. Нет, никто из вьетнамцев не пытался таким образом отомстить за колониальное прошлое или припомнить военные действия, которые тут когда-то вела Франция. Дело в том, что Макрона ударила собственная жена Брижит.

Это должен был быть рядовой официальный визит – но теперь, благодаря видео, завирусившемуся в интернете, он, можно сказать, вошел в историю. На съемке видно, как служащие открывают дверь президентского самолета, приземлившегося во Вьетнаме. Макрон готовится выйти, обращаясь к кому-то в салоне, и в следующее мгновение ему прилетает по лицу так, что можно видеть, как мотается голова. Бьющего не видно, но видны красные рукава. Затем Брижит Макрон в красном жакете выходит из салона и, отказавшись от помощи мужа, который явно опешил, но пытается делать хорошую мину при плохой игре, спускается по трапу.

Видео с побитым французским президентом мгновенно облетело земной шар. Интернет наполнился язвительными комментариями, карикатурами и коллажами, на которых постановочные фото Макрона в боксерских перчатках соседствуют со стоп-кадром из съемки, на котором он получил то ли оплеуху, то ли пощечину.

«Теперь ясно, кто в этой семье мужик», – язвит один из комментаторов «Фигаро».

«В частной жизни они могут делать, что хотят, но во время официального визита это недопустимо», – возмущается другой читатель. «Теперь понятно, зачем он брал уроки бокса: для самозащиты», – ерничает третий. «Интересно, с учениками она обходилась так же?» – задается вопросом кто-то, вспомнив, что Брижит Макрон (она на 24 года старше мужа) когда-то была преподавательницей. «Макрон стал жертвой домашнего насилия? Пусть позвонит по телефону для оказания помощи». «Даже Брижит терпеть его не может, он потерял свою последнюю опору», – саркастически подводит итоги еще один читатель.

А некоторые, почитав предыдущие комментарии и десятки других, задаются вопросом, что бы говорили сейчас, если бы рукоприкладством занималась не Брижит, а сам Макрон.

Пресс-службе Елисейского дворца не позавидуешь – им предстояло как-то объяснить происшедшее, а заодно отбелить репутацию побитого президента. Они попытались зайти по методичке, первый пункт которой звучит как «что бы ни произошло, обвиняй русских», и дали понять, что видео ненастоящее, что искусственный интеллект может и не такое. И вообще все это происки России, которая спит и видит, как бы выставить Макрона в жалком свете.

Однако съемки вели представители западных агентств, таких как «Ассошиэйтед Пресс», и отбиться в стиле «ничего не было, это все ИИ» не вышло. Об инциденте меж тем уже вовсю писала пресса в самых разных уголках Земли.

«Первая леди Франции, судя по всему, отталкивает своего мужа по прибытии во Вьетнам. Он утверждает, что это была шутка», – дипломатично сообщил «Вашингтон пост».

«К сожалению, вместо заголовков о дипломатической миссии всеобщее внимание привлекло вирусное видео, – написал Times of India. – Съемка, судя по всему, запечатлела ссору с рукоприкладством между Макроном и его женой Брижит, вызвав бурные обсуждения и ажиотаж в соцсетях. Это неожиданное происшествие быстро затмило цель его визита».

«Поначалу пресс-служба Макрона отрицала, что съемка является подлинной, но затем выяснилось, что та подлинная», – довел до сведения общественности Times of Israel.

Французский Le Parisien меж тем достиг высот лингвистического пилотажа, изобретя дивное выражение «первая дама оттолкнула Эммануэля Макрона на уровне лица».

Поняв, что ссылки на искусственный интеллект не сработали, соратники Макрона срочно скорректировали стратегию. Мол, ничего особенного не произошло, максимум – небольшое недопонимание между супругами, и даже недопонимания не было, никакой ссоры, так, шутка. Вот такое у супругов тонкое чувство юмора, что жена бьет мужа по лицу, а он терпит.

«Это был момент, когда президент и его супруга в последний раз расслабились перед началом визита, подурачившись», – весьма невнятно пояснил «Фигаро» некий аноним из окружения Макрона.

«Этого оказалось достаточно, чтобы дать сторонникам теории заговора пищу для измышлений». И, разумеется, недобрым словом помянул «пророссийские круги», из которых будто бы в первую очередь исходят негативные комментарии.

«Это даже не пощечина, – заявил Le Parisien еще один неназванный источник из президентского окружения. – Это жест, который имитирует удар по лицу. Мы такое видели сто раз, они так расслабляются перед официальными визитами».

«Мы просто шутили с моей супругой, как мы часто делаем», – поспешил подтвердить эту феерическую версию виновник торжества и пожаловался, что из его шутки раздули аж целую «планетарную» катастрофу.

Макрон преувеличивает – никакой катастрофы, разумеется, не случилось. Но почему-то выходит так, что именно он, а не кто-то другой раз за разом влипает в какие-то дурнопахнущие скандальчики.

То он с испуганным видом убирает со стола нечто белое и похожее на пакетик кокаина, когда журналисты без предупреждения входят в купе, где он находился, и потом долго оправдывается, что это была мятая бумажная салфетка. То Эрдоган при всех выкручивает ему пальцы, и Макрон выглядит так, словно его взяли в заложники. То в присутствии журналистов мировых агентств и официальных лиц принимающей стороны ему ни с того ни с сего прилетает по физиономии от собственной жены.

Все это выглядело бы скверно, будь Макрон даже просто частным лицом, но он не частное лицо, он глава государства. И как глава государства, он таким образом это государство попросту позорит. Причем в данном случае еще вопрос, что хуже – то, что собственная жена считает себя вправе применять к нему методы физического воздействия, или то, что он и его окружение так неуклюже, так бездарно врут, отрицая очевидное.

Удар, от которого мотнулась голова, не спутать с легким шлепком, для которого еще можно найти какое-то цивилизованное объяснение. Как бы Макрон ни привык держать лицо, вид у него был ошарашенный, когда он понял, что внутрисемейные разборки в одно мгновение стали достоянием общественности.

Наконец, будь все случившееся просто неудачной шуткой, у его жены не было бы такого недоброго напряженного лица.

Меж тем французская пресса, которая обычно широко освещает международные визиты своего президента, тихой сапой убрала сообщения о вьетнамской поездке Макрона с первых полос. Нет, разумеется, о ней говорят, но не так громко, как обычно – потому что отныне она вызывает ненужные ассоциации.

Что касается Брижит Макрон, то стоит отметить, что люди, прибегающие к рукоприкладству, редко ограничиваются одной жертвой. Возможно, однажды выяснится, что она агрессивно вела себя со своими помощниками или обслуживающим персоналом, или же ее прежние ученики вспомнят, что мадам преподавательница позволяла себе слишком многое в плане физического воздействия. А Макрону, вероятно, лучше больше не позировать в образе боксера. Зато он теперь может изображать боксерскую грушу, на которой они тренируются – хоть какое-то утешение.