Зеленский уволил четырех и назначил восемь районных глав Киева

Владимир Зеленский своим указом уволил председателей и временно исполняющих обязанности председателей Голосеевского, Дарницкого, Соломенского и Шевченковского районных государственных администраций Киева и назначил на эти должности новых. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте его офиса.

Одновременно назначены председатели еще четырех районных государственных администраций - Подольской, Днепровской, Деснянской и Святошинской. Эти должности до настоящего времени формально оставались свободными.

Как указано в документе, председателем госадминистрации Голосеевского района стала С. Дунаевская, Дарницкого - О. Ковтунов, Соломенского - С. Мовенко, Шевченковского - О. Сазанович, Подольского - В. Наконечный, Днепровского - А. Паладий, Деснянского - М. Бахматов, Святошинской - Г. Зантарая.

Всего столица Украины поделена на 10 административных районов. В оставшихся Печерском и Оболонском районах изменений не произошло.

Реакции мэра Киева Виталия Кличко на увольнения и назначения глав районных администраций города пока не последовало.

Конфликты между Кличко и Зеленским, представляющими разные политические партии, за последние годы вспыхивали неоднократно. Кличко, в частности, обвинял руководство Украины в чрезмерном стремлении к централизации власти. Мэр столицы также заявлял о попытке давления на администрацию города со стороны украинских властей, массовых обысках и возбуждении уголовных дел по надуманным обвинениям. В последнее время конфликт Зеленского с Кличко обострился с новой силой.