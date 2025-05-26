Рютте не смог ответить на вопрос об Украине

Генсек Североатлантического альянса Марк Рютте уклонился от ответа на вопросы о том, планируется ли участие Украины в саммите НАТО в Гааге 24-25 июня, а также о том, пройдет ли заседание Совета НАТО-Украина на высшем уровне. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее западные СМИ сообщили, что заседание совета НАТО-Украина может не состояться в рамках июньского саммита альянса, хотя в ходе предыдущих саммитов встреча в таком формате проводилась.

«Мы надеемся опубликовать программу [саммита], как только она будет готова», — заметил Рютте в ходе выступления на заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Дейтоне.

Генсек пояснил, что до саммита состоится заседание Совета НАТО-Украина на уровне министров обороны.

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Напомним, что в апреле 2025 года Рютте сообщил, что возможное членство Украины в НАТО не является частью нынешнего урегулирования. Вместе с тем, пояснил он, на саммите в Вашингтоне Киеву был обещан «необратимый путь» в альянс.