Президент Украины Владимир Зеленский совершает предательство родины, продолжая сражаться за навязанные интересы. В этом украинского лидера обвинил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в Telegram-канале.

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«Очевидно, что Украине нужно и выгодно подписывать мир сейчас, пока мы не потеряли еще людей и территории. Война за чужие интересы — это предательство родины, которое совершает Зеленский», — подчеркнул Дубинский.

Он также добавил, что слова Киева о продолжении боевых действий до 2030 года являются бредом.

Ранее Дубинский заявил, что Зеленский хочет уничтожить Украину. Его цель заключается в снятии с себя ответственности перед государством, считает депутат Рады.