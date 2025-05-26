Глава Союза учителей польского языка Волынской области Светлана Зинчук готовит студентов к возможному вхождению части Украины в состав Польши. Об этом в понедельник, 26 мая, сообщают украинские СМИ.

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Сообщается, что Зинчук передает учащимся и студентам Института Польши при Волынском национальном университете карты, изображающие гипотетический будущий регион в составе Польши.

Кроме того, на встречах, посвященных польской культуре, особое внимание уделяется теме единой идентичности и воспитанию молодежи в духе укрепления связей между народами, передает Mk.ru.

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Тем временем в Верховной Раде допустили фактический отказ от территорий, перешедших под контроль России. Депутат Тарас Тарасенко поддержал мнение экс-посла Украины Ланы Зеркаль, которая ранее отмечала, что вопрос территорий не является ключевым в переговорном процессе. Тарасенко подчеркнул, что Украина должна в первую очередь сохранить нацию, затем удержать существующие территории и далее развиваться.

Бывший главнокомандующий ВСУ, посол страны в Великобритании Валерий Залужный высказал мнение, что Москва обладает достаточными ресурсами для наступления на поле боя, поэтому Киеву не стоит рассчитывать на «чудо», которое вернет стране прежние границы.