ФБР возобновит расследование инцидента с кокаином в Белом доме при Байдене

ФБР проведет новое расследование дела об обнаружении в 2023 году пакета с кокаином в Белом доме при администрации бывшего президента США Джо Байдена. Об этом сообщил замдиректора бюро Дэн Бонджино, передает The Guardian.

Он отметил, что ФБР приняло решение о возобновлении некоторых расследований, которые связаны с «потенциальной коррупцией в госорганах» и «привлекли общественный интерес». В их число, в частности, входит дело об обнаружении кокаина в Белом доме при Байдене.

Напомним, что в июле 2023 года в каморке на входе в западное крыло Белого дома нашли кокаин. По данному факту было начато расследование, однако менее чем через две недели оно было прекращено. Тогда власти США заявили, что не смогли вычислить, кому принадлежит обнаруженный кокаин по камерам видеонаблюдения. По мнению американских СМИ, пакет мог оставить кто-то из пришедших на экскурсию в Белый дом. При этом нынешний президент США Дональд Трамп убежден, что кокаин принадлежал либо Байдену, либо его сыну Хантеру, которые до этого уже попадал в скандалы с наркотиками.