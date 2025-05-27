Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель подвергла критике решение ряда стран Европы о снятии ограничений на дальнобойность поставляемого Киеву оружия для ударов по российской территории.

"Отмена ограничений на дальность действия западного оружия в войне на Украине опасно", - написала она на своей странице в X. "Необходимо избегать всего, что ведет к эскалации. [Канцлер Фридрих] Мерц не может превращать Германию в сторону конфликта", - подчеркнула Вайдель.

Мерц 26 мая заявил, что его страна снимает всякие ограничения на дальнобойность немецкого оружия по территории РФ. По словам политика, аналогичное решение принято Великобританией и Францией.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это решение потенциально опасно и идет вразрез с попытками урегулирования.