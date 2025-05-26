Макрона высмеяли во Франции после инцидента в самолете

Подписчики французской газеты Le Figaro оставили свыше 400 комментариев под статьей об инциденте в самолете. Они высмеяли как президента Франции Эммануэля Макрона, так и его супругу Брижит Макрон.

На кадрах, опубликованных ранее в интернете журналистами, президент при выходе из самолета получает пощечину от своей жены Брижит. Глава государства выглядит удивленным, но быстро поворачивается, чтобы выйти наружу.

Ролик с потасовкой быстро распространился в СМИ и соцсетях. Макрон и другие официальные лица Франции представили несколько противоречивых объяснений произошедшего. В частности, назвали сцену моментом близости, банальными препирательствами и фейком.

Макрон сделал заявление об инциденте с салфеткой в поезде

Подписчики газеты не приняли объяснения со стороны властей страны и выдвинули свои версии случившегося.

«Мамочка наказала малыша, который сказал или сделал глупость!», — предположили комментаторы.

Ряд пользователей выразил обеспокоенность судьбой Макрона. Они заявили, что боятся за него, ибо неизвестно, что Брижит сделает с мужем в неофициальной обстановке.

«Пиарщики никак не поймут, что лучше вообще ничего не говорить, чем делать заявления, которые противоречат друг другу — а заодно и видео», — констатировали комментаторы.

По их словам, у четы Макронов есть забавные способы развлекаться.

Подписчики заметили, что этим людям — Макрону и его жене — пора исчезнуть из Елисейского дворца.

Комментаторы напомнили, что в стране действует общенациональная горячая линия для жертв семейного насилия.