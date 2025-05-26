Румынские депутаты повернулись спиной к новому президенту страны Никушору Дану во время его инаугурации. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее партия «Альянс объединения румын» объявила о бойкоте церемонии инаугурации Дана, обвинив власти страны в фальсификации выборов и внешнем вмешательстве. Также на мероприятии отсутствовал экс-глава государства Клайс Йоханнис, причины этого неизвестны.

«В то время как депутаты AUR отсутствовали на торжественном заседании в парламенте, обвиняя всех в "национальной измене" и "мошеннических выборах", депутаты "Партии Молодых людей" и "S.O.S. Румыния", присутствовавшие на объединенном пленарном заседании, отвернулись, когда председатель Конституционного суда Мариан Енаке представил решение Конституционного суда о подтверждении мандата Никушора Дана после президентских выборов, состоявшихся 18 мая», — говорится в тексте.

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Кроме того в момент передачи судьей текста присяги нового главы Румынии кто-то крикнул «позор Конституционному суду».