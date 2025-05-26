Психолог объяснил пощечину Макрону от его супруги

Психолог, эксперт по семейным отношениям Кирилл Липский в разговоре с Рамблером прокомментировал инцидент с пощечиной Эммануэлю Макрону от его супруги, а также оценил реакцию президента Франции на инцидент.

Ранее Макрон получил по лицу от своей жены Брижит во время выхода из самолета по прибытии во Вьетнам. Инцидент даже попал на видео. На появившихся в сети кадрах заметно, как открывается дверь президентского самолета и появляется Макрон. Он поворачивается в сторону, в этот момент первая леди Франции обеими руками бьет французского лидера по лицу. Затем супруги спускаются по лестнице. Макрон по традиции протянул жене руку, но Брижит проигнорировала этот жест, взявшись вместо этого за поручень пассажирского трапа.

Пощечина, которая была нанесена Брижит Макрон своему мужу на публике, является тревожным сигналом и требует серьезного психологического осмысления. Отбрасывая официальную версию об «игривом» характере этой пощечины, мы видим в произошедшем нечто гораздо более глубокое – то, что прорывается через тщательно выстроенный фасад президентской четы. Во-первых, сам факт физического контакта, пусть даже речь и идет о легком шлепке, который произошел перед камерами, в присутствии персонала, говорит о нарушении границ со стороны Брижит Макрон. Она конкретно нарушает границы. Даже если произошедшее было шуткой, то в данном случае эта шутка была крайне неуместной. Она демонстрирует либо глубокое пренебрежение Брижит протоколом, соответственно, и ее пренебрежение к статусу мужа, либо ее неспособность контролировать свои импульсы в стрессовой ситуации. Обычно властные пары демонстрируют безупречную собранность, а супруга президента Франции в данном случае продемонстрировала не просто расслабленность, а показную несдержанность. Кирилл Липский Психолог, эксперт по семейным отношениям, специалист в области когнитивно-поведенческой психотерапии и гештальт-терапии

Действия Брижит Макрон могут быть проявлением скрытой агрессии или фрустрации, подчеркнул эксперт.

«Возможно, в условиях постоянного давления, ограничений и публичных требований Брижит Макрон испытывает огромнейшее напряжение. И пощечина супругу могла быть микроактом ее бунта, способом выразить накопившееся раздражение и недовольство, которое не могло быть выражено открыто. Это мог быть пассивно-агрессивный способ поставить на место мужа, который ее чем-то расстроил и вызвал гнев. Не исключено, что это форма манипуляции и демонстрации власти в отношениях. Мол, я могу себе такое позволить даже на публике, и ты ничего мне не сделаешь», - отметил Липский.

Вместе с тем психолог высказался о реакции Эммануэля Макрона на пощечину.

«Он быстро восстановил самообладание, улыбнулся на камеры – повел себя так, словно ничего не произошло. И такое поведение президента Франции, на самом деле, вызывает большие вопросы. Оно может свидетельствовать о привычной динамике в его отношениях с супругой, в которых подобные инциденты не являются редкостью. Макрон уже научился их гасить и делать вид, что все в порядке. Такое поведение может указывать на зависимую или созависимую модель отношений, где один партер берет на себя роль обидчика или контролера, а другой – роль «терпилы», сглаживающего углы. Почему президент Франции позволяет себе быть объектом подобного жеста в публичном пространстве, даже если этот жест был «игровой»? Это большой вопрос. Дело в том, что это подрывает его авторитет, показывает его слабость или уступчивость в личных отношениях. Но главная проблема в том, что все это может проецироваться и на его политическую деятельность», - заявил специалист.

Липский добавил, что стремление представителей Елисейского дворца смягчить ситуацию, назвав пощечину «игривым поддразниванием», выглядит как «отчаянная попытка контроля над нарративом».

«Это их защитная реакция, а не искреннее объяснение. Это же видно. Когда подобные инциденты пытаются так утрированно обелить, то с психологической точки зрения это часто указывает на то, что за ними скрывается нечто более сложное. Таким образом, если смотреть глубже, можно говорить о том, что пощечина Макрону – это не просто невинный шлепок, а лишь вершина айсберга, демонстрирующая серьезные проблемы во взаимоотношениях президентской четы. И это демонстрирует нам, что даже самые высокопоставленные фигуры несвободны от эмоциональных вызовов, которые, порой, прорываются наружу самым неожиданным образом», - заключил эксперт.

Ранее во Франции высмеяли пощечину Макрону.