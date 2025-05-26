Макрон сделал заявление об инциденте с салфеткой в поезде

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о ряде инцидентов, произошедших в последние недели. В частности, он рассказал об эпизоде с салфеткой в поезде. Об этом пишет ТАСС.

Ранее в СМИ появились видеоролики, сделанные во время поездки Макрона, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, премьер-министра Великобритании Кира Стармера на Украину. На кадрах президент Франции поспешно убирает со стола пакетик, а глава правительства Германии — ложку.

Комментаторы в соцсетях предположили, что журналисты зашли в вагон, в котором ехали лидеры, после того, как они употребили наркотики.

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Макрон отметил, что просто убрал салфетку и назвал «все эти интерпретации видеороликов несерьезными».

«Куча сумасшедших тратят время, выдумывая объяснения под этими видео», — подчеркнул президент.

Ранее американский военный эксперт Уилл Шрайвер сообщил, что Макрон, Мерц и Стармер «выглядели чрезвычайно виноватыми» во время инцидента со странным «пакетиком» в поезде.