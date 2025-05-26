Трамп пообещал изъять $3 млрд «у крайне антисемитского Гарварда»

Президент США Дональд Трамп рассказал, что намеревается отозвать многомиллиардное финансирование у Гарвардского университета из-за «антисемитской позиции» руководства учебного заведения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Глава США уточнил, что рассматривает возможность изъять $3 млрд грантов «у крайне антисемитского Гарварда». Он добавил, что планирует передать эти средства образовательным учреждениям прикладного профиля по всей стране.

«Это была бы отличная инвестиция для США — и как она сейчас необходима», — отметил Трамп.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа приостановила разрешение Гарвардскому университету на прием студентов из иностранных государств.

По мнению властей, вуз не может обеспечить полную безопасность израильских студентов от пропалестинских активистов, выступающих против военных операций Израиля в секторе Газа.

В ответ университет подал иск к администрации, обвинив её в нарушении закона об административных процедурах и положений Конституции США.

Президент Гарварда Алан Гарбер подчеркнул, что ни одно правительство не должно диктовать, чему могут учить частные университеты, кого они могут принимать и нанимать, а также какие области исследований они могут развивать.