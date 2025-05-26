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В Кремле ответили на критику Трампа в адрес Путина

Президент России Владимир Путин принимает решения, необходимые для безопасности страны. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя критику американского лидера Дональда Трампа в адрес российского коллеги.

«Мы были свидетелями того, как киевский режим угрожал лидерам накануне празднования Дня Победы. Угрозы слышали все. Лидеры, которые были здесь, стали свидетелями попыток нанесения ударов дронами накануне важного дня. Попытки продолжаются, президент делает то, что должен для обеспечения безопасности России», — сказал представитель Кремля.

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Мерц снял ограничения на дальнобойность поставляемого Украине оружия

Немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что власти Германии, Франции, Британии и США сняли ограничения на дальность ударов ВСУ западным оружием. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир канала WDR.

По словам Мерца, ВСУ получили разрешение наносить удары западными оружием по военным объектам на территории России. Канцлер добавил, что западным странам еще предстоит обеспечить Украину оружием.

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Макрон получил «по губам» от жены прямо перед камерами

Президент Франции Эммануэль Макрон получил «по губам» от своей жены Брижит Макрон прямо перед камерами во Вьетнаме.

Конфликт и рукоприкладство случайно попали на камеры, когда самолёт французского лидера прилетел в Ханой. Ситуация была заснята в момент, когда открывались двери лайнера и пара не знала, что её снимают.

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Россиянам ограничат число банковских карт на одного человека

Осенью текущего года в России начнет действовать ограничение на количество выпускаемых банковских карт на одного человека. Предполагается, что гражданин сможет получить не более 20 карт и не более пяти – в одном банке. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на главу комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова.

Инициатива была предложена Центробанком для борьбы с дроперами, на которых мошенники оформляют множество счетов, после чего используют их для вывода незаконных денег.

По мнению экспертов, ограничение не помешает добросовестным гражданам, которые всего лишь следят за выгодными ставками и кешбэками от разных финансовых организаций. При всем разнообразии иметь более восьми карт становится уже неоптимальным для самого клиента, так как банки зачастую меняют условия обслуживания и граждане могут платить лишние комиссии.

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Сослуживцы протащили участника СВО за машиной на тросе за попытку сдаться в плен

© Минобороны РФ

Участника специальной военной операции (СВО) на Украине сослуживцы протащили за машиной на тросе за попытку сдаться в украинский плен. Об этом сообщил Telegram-канал диверсионно-штурмовой разведывательной группы (ДШРГ) «Русич».

На опубликованном видео бойца жестоко избивают, после чего привязывают к автомобилю и ездят по полю, волоча его за собой. При этом все время мужчина умоляет пощадить его.

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Симоньян описала уехавших из России словами «просчитались»

Уехавшие из России «просчитались», потому что во всем мире начинают говорить о поражении Украины, Маргарита Симоньян в эфире «Россия 1».

«Они же уехали не по любви, а по расчету. А по расчету нельзя, и расчет может быть неверным, и любви не случилось. Как сейчас забавно наблюдать за их ужасом», — сказала она. По мнению Симоньян, «уехавшие вернуться уже не смогут».

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Стало известно о планах ЕС возобновить контакты с Россией

Президент Словении Наташа Пирц-Мусар заявила, что Евросоюз работает над восстановлением контактов с Россией. Об этом пишет Politico.

По ее словам, о планах ей сообщила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Как отметило издание, сама глава ЕК подчеркнула, что Евросоюз уже предпринимает шаги в этом направлении.

В конце апреля директор департамента европейских проблем министерства иностранных дел РФ Владислав Масленников заявлял, что у Евросоюза нет желания разговаривать с Москвой, поэтому в России в настоящее время не видят необходимости настаивать на диалоге. Он отметил, что Брюссель никак не демонстрирует намерения наладить диалог.

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Массовую драку мигрантов на российской спортплощадке сняли на видео

В Амурской области массовую драку мигрантов сняли на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал Amur Mash.

На кадрах видно около трех десятков человек. Драка разбита на несколько стычек, в которых дерутся по 3-4 человека. Происходящее сопровождается выкриками.

«Здесь дети, что вы делаете?» — спрашивает женский голос за кадром.

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Актера сериала "След" приговорили к девяти годам колонии

© kino-teatr.ru

Хорошевский районный суд Москвы приговорил к девяти годам колонии актера из сериалов «След» и «Побег» Андрея Хабарова к девяти годам колонии за распространение недостоверной информации о действия Вооруженных сил России в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом в понедельник, 26 мая, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

— Приговором Хорошевского районного суда города Москвы Хабаров Андрей Сергеевич признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (в ред. ФЗ от 25.03.2022 года Nº 63-Ф3), п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ, и окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — рассказали в официальном Telegram-канале пресс-службы инстанций.

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Гашек обрадовался недопуску сборной России по хоккею на ОИ

Олимпийский чемпион в составе сборной Чехии Доминик Гашек отреагировал в своих соцсетях на слова президента Международной федерации хоккея (IIHF) Люка Тардифа, заявив, что рад такому решению.

«Если это окончательное решение, то это отличная новость для всего демократического мира. Это решение может спасти много жизней», — сказал Гашек.

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