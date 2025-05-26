МИД Финляндии вручил ноту российскому послу

Посла России в Финляндии Павла Кузнецова в понедельник, 26 мая, пригласили в МИД страны.

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Ему вручили ноту в связи с подозрением в якобы нарушении воздушного пространства двумя военными самолетами ВС РФ.

— Послу сообщили, что Финляндия серьезно относится к предполагаемому территориальному нарушению, и попросили прояснить этот вопрос. Послу была вручена нота по этому вопросу, — говорится в материале Yle.

В этот же день Министерство иностранных дел Польши передало российской стороне ноту протеста из-за демонтажа барельефов польских военных наград на мемориальном комплексе «Медное» в Тверской области.

24 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия направит Швеции ноту протеста в связи с атакой на посольство РФ в Стокгольме с применением беспилотника. По ее словам, «Швеция обязана обуздать своих ультрас».

14 мая МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России, чтобы выразить протест и вручить ноту из-за якобы нарушения РФ воздушного пространства государства.