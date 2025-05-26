МИД Финляндии вручил ноту российскому послу
Посла России в Финляндии Павла Кузнецова в понедельник, 26 мая, пригласили в МИД страны.
Ему вручили ноту в связи с подозрением в якобы нарушении воздушного пространства двумя военными самолетами ВС РФ.
— Послу сообщили, что Финляндия серьезно относится к предполагаемому территориальному нарушению, и попросили прояснить этот вопрос. Послу была вручена нота по этому вопросу, — говорится в материале Yle.
В этот же день Министерство иностранных дел Польши передало российской стороне ноту протеста из-за демонтажа барельефов польских военных наград на мемориальном комплексе «Медное» в Тверской области.
24 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия направит Швеции ноту протеста в связи с атакой на посольство РФ в Стокгольме с применением беспилотника. По ее словам, «Швеция обязана обуздать своих ультрас».
14 мая МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России, чтобы выразить протест и вручить ноту из-за якобы нарушения РФ воздушного пространства государства.