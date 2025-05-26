«Не умрем от голода»: Иран сделал заявление о конфликте с США

Иранский президент Масуд Пезешкиан заявил, что Иран сможет выжить, даже если переговоры с США по ядерной программе не приведут к соглашению. Об этом сообщает Reuters.

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Ранее президент США Дональд Трамп охарактеризовал прошедшие переговоры с Тегераном как «очень хорошие». Переговоры направлены на разрешение многолетнего спора по поводу ядерных амбиций Ирана. Трамп пригрозил ввести против Ирана сокрушительные экономические санкции и начать бомбардировки, если не будет достигнуто новое соглашение.

«Мы не умрем от голода, если они откажутся вести с нами переговоры или введут санкции. Мы найдем способ выжить», - так Пезешкиан прокомментировал переговоры с США.

В марте Трамп сообщил, что написал письмо верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи, чтобы договориться с Тегераном по вопросу ядерной программы. Трамп отмечал, что он «предпочел бы заключить сделку с Ираном» для решения этой проблемы.

Позже иранские власти сообщили, что со стороны Тегерана были «предприняты усилия, чтобы открыть окно для дипломатии».

На прошлой неделе иранская и американская делегации завершили пятый раунд переговоров в Риме, и, хотя появились признаки ограниченного прогресса, между сторонами все еще много разногласий. Они, в частности, касаются вопроса обогащения урана. Тегеран ранее отказался заморозить обогащение на три года, как того требовали США.