На Западе пословицей отреагировали на пощечину Макрону от жены

Венгерский аналитик Золтан Кошкович в социальной сети X (бывшая Twitter) пословицей описал инцидент с пощечиной, произошедший между президентом Франции Эмманюэлем Макроном и его женой Брижит во время визита во Вьетнам.

"Счастливая жена — счастливая жизнь", — вспомнил эксперт популярную западную пословицу, комментируя видео из Вьетнама.

В средствах массовой информации распространились кадры, на которых Макрон получил пощечину от супруги в момент, когда открывалась дверь президентского самолета. Явно не ожидавший такого развития событий французский лидер пошатнулся и растерялся, оставшись на мгновение стоять с открытым ртом.

Елисейский дворец изначально заявил, что съемка фейковая, но, когда выяснилось, что кадры появились во множестве СМИ, в офисе президента признали их подлинность, отметив, что это был "сложный момент" для главы французского государства.