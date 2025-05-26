Политолог Алексей Чеснаков заявил, что союзники Украины пытаются использовать боевые действия, чтобы дискредитировать Россию на переговорах, и ведут информационные атаки на Москву. Об это он написал в своем Telegram-канале.

Чеснаков отметил, что Россия обладает широким набором инструментов для достижения своих целей. Российские власти не раз говорили, цели СВО будут достигнуты либо военным, либо дипломатическим путем.

«Это доказывается на практике. Промедление Украины в рамках переговорного трека будет компенсировано на земле», - подчеркнул политолог.

Он добавил, что Украина «апеллирует к эмоциям», так как находится «в слабой юридической позиции». Чеснаков добавил, что сам по себе факт начала переговоров не накладывает на стороны никаких обязательств.

По мнению Чеснакова, западные страны устраивают информационные атаки на Россию, намеренно умалчивая, что недавний российский массированный удар стал ответом на скачок активности украинских беспилотников.

«Сам факт начала ведения переговоров не должен становиться поводом для прекращения боевых действий, если стороны не пришли к такому соглашению и не прописали все условия», - заключил политолог.

В мае в Стамбуле прошли первые с 2022 года прямые переговоры российской и украинской делегаций. По итогам встречи стороны согласовали масштабный обмен пленными: тысяча на тысячу человек.

Позже президент РФ Владимир Путин сообщил, что РФ готова работать с украинской стороной над меморандумом будущего мирного договора. Этот документ будет включать принципы соглашения, сроки и другие вопросы, включая возможное прекращение огня «на определенное время при достижении соответствующих договоренностей».