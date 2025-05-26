Украина, где сносятся памятники героям Великой Отечественной войны, стала примером ревизии истории и связанного с ней роста нацистской идеологии. Об этом заявил зампредседателя парламента Сербии Йован Янич.

Такое мнение сербский парламентарий высказал в ходе конференции «Геноцид славянских народов в ХХ веке» в Белграде, обратив внимание на то, что «все свободнее выступают носители нацистской и фашистской идеологии по всей Европе».

«Наиболее четко мы видим это на примере Украины, где сносят памятники героям Великой Отечественной войны и прославляют нацистского вождя Степана Бандеру и его последователей. А идеологически отдалившаяся и ожесточившаяся Европа перестала праздновать День Победы и начала праздновать в честь себя День Европы», - констатировал зампред Скупщины.

Он также напомнил, что подобное наблюдалось и на территории бывшей Югославии, когда «чудовищные преступления клеро-наци-фашистского марионеточного независимого государства Хорватия постоянно приуменьшались, чтобы его реабилитировать».

Напомним, что на Украине постоянно ведется переименование улиц и снос памятникам советским и российским деятелям. Такая кампания началась в 2015 году, после принятия закона о так называемой декоммуниацзии. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что связано с российской или советской историей и культурой.

При этом в Киеве регулярно проводились «Марши вышиванок», организованные в честь дня создания дивизии СС «Галичина». В 2021 году участие в таком шествии приняли около 100 человек. Они прошли от Арсенальной площади до площади Независимости, и силовики перекрыли движение транспорта на ряде центральных улиц Киева, чтобы облегчить им путь.