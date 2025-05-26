Названо идеальное место для переговоров России и США

Индия могла бы стать хорошей площадкой для проведения переговоров между Россией и США, так как находится в прекрасных отношениях с обеими странами. Такое мнение высказал в эфире радио Sputnik российский философ и политолог Александр Дугин.

По его словам, Индия также равноудалена от России и от США.

«Именно для переговоров с Америкой, на мой взгляд, Индия была бы прекрасной площадкой, потому что это страна, которая очень глубоко симпатизирует России и одновременно находится в отличных отношениях с США», - пояснил он.

Также Дугин отметил, что подходят и страны «исламского мира», однако вопрос подбора места для проведения переговоров пока открыт.

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«Что касается Турции, НАТО, мы идем на их территорию - это минус. С другой стороны, стамбульские переговоры нам неплохо удаются», - заметил он в программе «Эскалация Александра Дугина».

Ранее профессор кафедры взаимодействия бизнеса и власти ВШЭ Марат Баширов отметил, что место для переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа должно соответствовать ряду условий и быть в первую очередь безопасным, а также нейтральным. Важен и символизм, так как площадка, где пройдет эта встреча, останется в истории, отметил он.