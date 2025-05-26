Россия не рассматривает Ватикан в качестве серьезной площадки для переговоров с Украиной, поскольку Ватикан представляет собой резиденцию католицизма, а попасть туда можно только через Италию, члена НАТО и ЕС. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три высокопоставленных российских источника.

Один из собеседников Reuters саркастически заметил, что «лучше» Ватикана для переговоров может быть только Гаага, где расположен Международный уголовный суд (МУС), выдавший ордер в отношении российского руководства.

Глава США Дональд Трамп ранее заявил, что Ватикан в лице папы римского Льва XIV заинтересован в посредничестве по переговорам России и Украины. Позже появилась информация, что Трамп заявил европейским лидерам о подготовке переговоров РФ и Украины в Ватикане. СМИ писали, что встреча намечена на середину июня.

Российские источники Reuters заявили, что Москва не заинтересована в переговорах в Ватикане. Они указали, что многие российские чиновники не могут отправиться туда из-за западных ограничений: между Италией и РФ нет прямых рейсов, кроме того, в отношении многих официальных лиц действует запрет на въезд в ЕС.

Стало известно о закулисных переговорах по Украине

Как отмечает Reuters, до сих пор Ватикан хранил публичное молчание по поводу своего участия в переговорах. Премьер Италии Джорджа Мелони заявила на прошлой неделе, что папа римский подтвердил готовность организовать встречу РФ и Украины в Ватикане.

«Ватикан определенно не рассматривается Россией как серьезная сила, способная разрешить такой сложный конфликт», - заявил агентству высокопоставленный российский источник, знакомый с мнением Кремля.

Кремль и Ватикан не ответили на запросы Reuters о комментариях. Российские источники подчеркнули, что Москва рассматривает Турцию, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Катар и Оман как потенциально подходящие площадки для переговоров.