Жители Финляндии начали сомневаться в том, что НАТО после прихода к власти президента США Дональда Трампа окажет им необходимую поддержку в случае конфликта с Россией. Об этом пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Издание напомнило, что вступление в НАТО поддержало подавляющее большинство населения страны.

«Теперь многие финны сомневаются в том, что альянс под руководством американского лидера Дональда Трампа по-прежнему обеспечивает обещанную безопасность. И Финляндия может снова остаться одна», - подчеркивается в статье.

Финляндия и Швеция заявили о желании присоединиться к НАТО на фоне украинского кризиса. Они получили приглашения в альянс летом 2022 года. Финляндия стала членом НАТО в апреле 2023 года. Финские власти также присоединились к антироссийским санкциям, а Минобороны страны выступило с предложением разместить штаб сухопутных войск Североатлантического альянса в городе Миккели, который расположен рядом с российской границей.

При этом президент России Владимир Путин не раз заявлял о том, что Москва ни на кого не собирается нападать, а «российская угроза» - это «выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы».