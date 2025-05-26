Политолог рассказал, что ждет украинских беженцев в Европе

Власти европейских государств прекратят выплату пособий украинским беженцам и обяжут их трудоустраиваться на низкооплачиваемые должности. Об этом заявил News.ru политолог Сергей Марков.

По его мнению, это нужно для оптимизации расходов, поскольку европейские страны выделяют значительные средства на поддержку уехавших граждан Украины. Как уточнил политолог, у Европы отсутствуют планы по избавлению от украинских беженцев. Однако, по словам собеседника, континент собирается «избавляться от финансовых затрат на них». Ситуация связана с экономией бюджета, добавил Марков.

«Беженцы с Украины должны не получать пособия, а работать. Взят курс на то, чтобы они остались там навсегда. Будут вкалывать за маленькую зарплату», — подчеркнул специалист.

Ранее издание Euractiv со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что в Брюсселе рассматривают вопрос о будущем директивы, которая обеспечивает правовую защиту украинских мигрантов. Не исключено, что она может быть пересмотрена или даже отменена, подчеркнули авторы.