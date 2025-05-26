Политолог рассказал, что ждет украинских беженцев в Европе

Лера Букина

Власти европейских государств прекратят выплату пособий украинским беженцам и обяжут их трудоустраиваться на низкооплачиваемые должности. Об этом заявил News.ru политолог Сергей Марков.

Политолог рассказал, что ждет украинских беженцев в Европе
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По его мнению, это нужно для оптимизации расходов, поскольку европейские страны выделяют значительные средства на поддержку уехавших граждан Украины. Как уточнил политолог, у Европы отсутствуют планы по избавлению от украинских беженцев. Однако, по словам собеседника, континент собирается «избавляться от финансовых затрат на них». Ситуация связана с экономией бюджета, добавил Марков.

«Беженцы с Украины должны не получать пособия, а работать. Взят курс на то, чтобы они остались там навсегда. Будут вкалывать за маленькую зарплату», — подчеркнул специалист.

Ранее издание Euractiv со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что в Брюсселе рассматривают вопрос о будущем директивы, которая обеспечивает правовую защиту украинских мигрантов. Не исключено, что она может быть пересмотрена или даже отменена, подчеркнули авторы.

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