Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

Евродепутату пригрозили исключением из партии из-за визита в РФ

На прошлой неделе депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картхайзер сообщил о планах посетить Москву по приглашению Госдумы. По данным Politico, теперь Картхайзеру грозит исключение из политической группы «Европейские консерваторы и реформисты» (ECR).

Politico ознакомилось с письмом, составленным шведским евродепутатом Чарли Ваймерсом и подписанным главами нескольких национальных делегаций ECR. В этом письме Картхайзеру настоятельно рекомендуется отказаться от поездки, которая, по словам Ваймерса, рискует нанести «серьезный репутационный ущерб» ECR. Подписанты письма пригрозили предпринять шаги по исключению Картхайзера из ECR, если он не подтвердит свое намерение отменить поездку. Представитель евродепутата заявил Politico, что Картхайзер все еще планирует отправиться в Москву.

Трамп решил вступить в гонку АЭС с Россией и Китаем

В мае 2025 года президент США Дональд Трамп подписал указы о расширении американской ядерной энергетики. В частности, Трамп планирует нарастить добычу и обогащение урана в США. Также его указы требуют от регулирующих органов США ускорить процесс одобрения новых ядерных реакторов - их строительство теперь будут согласовывать в течение 18 месяцев. Как пишет китайский портал Guancha, Трамп мотивировал свои указы зависимостью США от России и Китая в области обогащения урана, переработки ядерного топлива и передовых компонентов реакторов.

Столкнувшись с первым за 20 лет всплеском спроса на электроэнергию в США (на фоне бурного развития искусственного интеллекта), Трамп еще в январе объявил о «национальном чрезвычайном положении в сфере энергетики». Он подчеркивал, что поставок электроэнергии в США недостаточно для удовлетворения растущих потребностей страны. По данным Министерства энергетики США, потребление электричества в американских центрах обработки данных может почти утроиться в течение следующих трех лет. В администрации Трампа заявили, что разработка новых конструкций ядерных реакторов в США застопорилась, при этом 87 процентов ядерных реакторов, построенных по всему миру с 2017 года, основаны на российских и китайских разработках. В команде Трампа заявили, что эта тенденция «не может продолжаться».

«Россия не поддастся ультиматумам Запада»

Президент России Владимир Путин выбрал Турцию в качестве места продолжения прямых переговоров с Украиной и с тех пор в стране наблюдается «повышенная дипломатическая активность». Политолог Мира Тэрада заявила турецкому изданию Aydınlık, что на переговорах в Стамбуле Россия продемонстрировала готовность к конструктивному диалогу, но Украина под давлением Запада продолжила выдвигать провокационные требования.

По мнению Тэрады, Англия пытается затянуть конфликт, чтобы сохранить свое влияние и ослабить Россию, а континентальная Европа, включая Германию и Францию, больше заинтересована в диалоге. Настаивая на 30-дневном прекращении огня, Владимир Зеленский и европейские лидеры преследуют тактические цели - выиграть время для перегруппировки сил, получить дополнительную помощь от Запада и укрепить позиции ВСУ, считает политолог. Однако переговоры в Стамбуле все же могут привести к долгосрочному прекращению огня, если Запад прекратит чинить препятствия, подчеркнула Тэрада. Она добавила, что Россия готова идти на компромисс, но не будет поддаваться ультиматумам Запада.

«Почему Трампу так сложно разобраться с украинским бардаком Байдена»

Критики президента США Дональда Трампа предъявляют ему обвинения по украинскому кризису, но именно ошибки Джо Байдена - разговоры о членстве Киева в НАТО, слабое сдерживание и провальная дипломатия - сделали мир практически невозможным, пишет портал American Greatness. По мнению автора статьи, несправедливо говорить о провале политики Трампа в отношении Украины: критики президента США игнорируют тот факт, что его усилия направлены на разрешение огромного внешнеполитического кризиса, спровоцированного его предшественником Байденом.

В статье подчеркивается, что Байден подтолкнул Россию к боевым действиям, проигнорировав страх Москвы перед сближением Украины с Западом и вступлением в НАТО. Хотя Байден и его чиновники никогда открыто не призывали Украину вступить в альянс, они многократно намекали на такую возможность. Байден еще больше запутал ситуацию, несколько раз заявив в 2021 году, что США и НАТО будут «поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины», - это звучало так, будто бы Байден предложил Украине гарантии безопасности. Кроме того, во время саммита в июне 2021 года в НАТО подтвердили обязательство, что Украина однажды станет членом альянса. Также Байден неоднократно демонизировал российское руководство и отказывался от дипломатических усилий, подчеркнул автор American Greatness. По его мнению, именно Байден и европейские лидеры завели конфликт в тупик.

Германия останется без новых военных кораблей на пять лет

Немецкий таблоид Bild рассказал о «грустных новостях» для ВМС Германии: строительство шести новых боевых фрегатов класса F126 стоимостью в девять миллиардов евро снова отложено на длительный срок. Как отмечает газета, в июне 2024 года все звучало хорошо: немецкий министр обороны Борис Писториус заложил киль первого нового фрегата «Нижняя Саксония» - это стало знаком официального начала строительства.

Тогда сообщалось, что корабль может быть введен в эксплуатацию в 2028 году. Однако теперь инсайдеры ожидают, что это произойдет не раньше 2030 года. Никто не хочет открыто говорить, почему проект с такими огромными инвестициями сталкивается с проблемами, подчеркивает Bild. СМИ называют основной сложностью проблемы в сотрудничестве нидерландской верфи Damen и немецких верфей. Согласно контракту, не менее 70 процентов работ должно быть выполнено в Германии - по-видимому, для голландских проектировщиков это слишком много.