Представитель США в НАТО: Трамп ожидает от России и Украины демонстрации мирных намерений

Постоянный представитель США в НАТО Мэттью Уитакер заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ждет от России и Украины демонстрации желания достичь мира. Об этом он сказал в эфире Fox News.

Он подчеркнул, что Трамп хочет прекращения огня и гибели людей. Он напомнил, что обмен по формуле «1000 на 1000» между сторонами состоялся — это свидетельствует о диалоге между Москвой и Киевом. Однако Вашингтону необходимо соглашение между странами.

«Они должны прийти к продолжительному миру. Это важно. Убийства должны закончиться. Но в то же время слова — это одно дело, но действия говорят сами за себя. Обе стороны должны продемонстрировать заинтересованность в мире», — сказал Уитакер, отметив, что этого и добивается американский лидер.

Ранее Трамп раскритиковал действия российского лидера Владимира Путина на Украине после масштабных российских ударов по военным украинским объектам. Трамп также выступил с критикой Владимира Зеленского — он отметил, что каждое его слово «создает проблемы».