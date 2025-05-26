В Елисейском дворце прокомментировали эпизод с пощечиной Макрону

Елисейский дворец подтвердил подлинность видео, где президент Франции Эммануэль Макрон получает пощечину от своей супруги Брижит. Об этом сообщает RMC.

Пресс-служба французского лидера назвала произошедшее «супружеской ссорой».

Тем временем близкий друг Макрона сообщил, что эпизод с пощечиной был моментом, когда политик с супругой позволили себе «немного подурачиться» перед началом турне.

Политические последствия пощечины жены Макрона оценили

26 мая стало известно, что Эммануэль Макрон получил пощечину от жены Брижит перед началом недельного турне по Юго-Восточной Азии. На кадрах, снятых в аэропорту Ханоя во Вьетнаме, видно, как открывается дверь президентского самолета. Внутри борта находится Эммануэль Макрон. В этот момент появляется рука его жены, хотя ее самой не видно полностью, и наносит ему легкий удар.