Стало известно о начале репрессий в Харькове

Украинские спецслужбы организовали массовые репрессии в Харькове и Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

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Местный житель рассказал каналу, что людей задерживают и увозят без всякого следствия. Он добавил, что спецслужбы арестовывают случайных людей, потому что в большинстве случаев основанием для задержания являются доносы. По его словам, власти разыскивают наводчиков и корректировщиков, которые могли бы передавать координаты военных объектов российским войскам.

Канал отметил, что репрессии проходят в основном в Купянске, где также разыскиваются чиновники бывших российских администраций. Авторы канала предположили, что происходящее связано с идущим наступлением российской армии.

Ранее российские военные отбили контратаку Вооруженных сил Украины на купянском направлении в Харьковской области. В результате украинские военные потеряли танк и около 40 бойцов.