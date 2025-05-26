Президент Франции Эмманюэль Макрон объяснил, почему он получил пощечину от жены. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Макрона, они с женой «просто дурачились» в самолете. При этом он также добавил, что они с Брижит часто делают что-то подобное.

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Помимо этого французский президент заявил, что его удивила реакция общественности, последовавшая после того, как пощечина попала на записи камер. Попытки найти в них какой-либо смысл он сравнил с похожей ситуацией, которая случилась недавно — тогда в СМИ обсуждали видео, на котором Макрон убрал салфетку со стола. По мнению некоторых изданий, в салфетке могли находиться наркотики.

«Мы с супругой просто дурачились, как мы часто с ней это делаем, ничего более. <...> (видео с пощечиной — прим. ред.) превратилось в какую-то катастрофу планетарного масштаба, вокруг которой даже уже строят теории. <...> Куча сумасшедших тратят время, выдумывая объяснения под этими видео», — заявил он.

Ранее Макрон получил пощечину от своей жены, когда пара выходила из самолета во Вьетнаме.