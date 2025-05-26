Литва потребует от Белоруссии компенсацию в миллионы евро

Литва потребует от Белоруссии в международном суде ООН компенсацию в миллионы евро по обвинению в якобы устроенным Минском миграционного кризиса на границе двух стран в 2021 году. Об этом пишет портал BNS.

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«В иске Литовской Республики [в Международный суд ООН] указано, что государство потребует возмещения ущерба, и (...) первоначальные оценки ущерба составляют более 200 миллионов евро, выделенных на управление кризисом только в системе внутренних дел. Расчеты будут уточняться», — отмечается в материале.

В частности, Литва обвиняет Белоруссию в том, что Вильнюс «вынудили» потратить деньги на строительство заграждений, систем пограничного контроля, а также на размещение значительного личного персонала.

С начала 2021 года на границу Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей начали стекаться люди. Миграционный кризис на белорусско-польской границе обострился в начале ноября 2021 года, когда большая колонна мигрантов подошла к приграничному ограждению недалеко от пропускного пункта «Брузги». Мигранты предприняли несколько попыток штурма забора, однако все они были остановлены польскими пограничниками. Столкновения привели к жертвам с обеих сторон.