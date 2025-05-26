Великобритания хочет содержать подлежащих высылке мигрантов на Балканах

Правительство Великобритании рассматривает возможность размещения подлежащих высылке из Соединенного Королевства мигрантов в балканских странах из-за переполненности своих пенитенциарных учреждений. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на источники.

Впервые о наличии подобной идеи премьер-министр Великобритании Кир Стармер рассказал на совместной пресс-конференции с албанским коллегой Эди Рамой 15 мая. При этом Тирана тогда исключила свое участие в этой схеме. По информации The Times, Лондон составил короткий список из девяти стран, которые могли бы принять мигрантов из королевства. Среди них - Босния и Герцеговина, Северная Македония, Сербия и самопровозглашенное Косово. По данным издания, официальные переговоры по этому вопросу еще не начались, однако британские власти могут поднять его на саммите балканских государств, который пройдет в Лондоне осенью.

В последние годы в Великобритании наблюдается резкий приток мигрантов, что ведет к перегрузке систем здравоохранения, образования и жилищного хозяйства и исправительных учреждений. Согласно Национальной статистической службе Соединенного Королевства, в 2023 году нетто-миграция составила 860 тыс. человек. По итогам 2024 года этот показатель снизился до 431 тыс. человек. Тем не менее, как свидетельствуют данные на сайте британского правительства, эти цифры значительно больше показателей второй половины прошлого десятилетия, когда в среднем нетто-миграция была на уровне 244 тыс. человек в год.