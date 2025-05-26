В Китае заявили о разоблачении Путиным планов Трампа

Президент России Владимир Путин смог разгадать стратегическую игру американского лидера Дональда Трампа и укрепить партнерские отношения с Китаем. К такому выводу пришли китайские аналитики, мнение которых приводит издание Sohu.

По мнению экспертов, президент США применил стратегию раскола, сделав ставку на попытку ослабления союза Китая и России за счет улучшения отношений с Москвой. И «теплый» телефонный разговор Трампа и Путиным стал частью геополитической партии.

Однако президент России разгадал этот план и не поддался попыткам «дружеского сближения». После проведения переговоров он направил представителей в Китай, чтобы проинформировать китайскую сторону о содержании беседы.

Путин явно распознал намерения Трампа и сделал ставку на открытость, чтобы укрепить фундамент российско-китайских отношений и в КНР это расценили это как сигнал о сохранении доверительных отношений, отметили эксперты.

По их словам, тактика Вашингтона не сработала и российско-китайское партнерство только укрепилось.

Трамп оказался недоволен Путиным

Напомним, что Путин и Трамп провели 19 мая двухчасовой телефонный разговор. В ходе беседы стороны обсудили двустороннюю торговлю и урегулирование конфликта на Украине. Российский лидер назвал разговор содержательным, откровенным и полезным. Он также отметил, что Москва готова работать с украинской стороной над меморандумом будущего мирного договора. Этот документ будет включать принципы соглашения, сроки и другие вопросы, включая возможное прекращение огня «на определенное время при достижении соответствующих договоренностей».

В свою очередь Трамп сообщил, что тон и дух его разговора с президентом РФ Владимиром Путиным были «превосходными».