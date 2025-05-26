Ужин за 1,7 миллиона долларов: как Трамп разочаровал своих гостей

Ужин на мероприятии президента США Дональда Трампа для инвесторов его криптовалюты, на который каждый гость потратил 1,7 миллиона долларов, оказался «хуже, чем еда в самолете». Об этом сообщает Telegraph со ссылкой на тех, кто принял участие.

В четверг в гольф-клубе в Вирджинии, который принадлежит Трампу, состоялось мероприятие, на которое были приглашены 220 человек. Организаторы мероприятия назвали его «самым эксклюзивным приглашением в мире». Однако, по словам участников, президент выступил с речью и быстро покинул мероприятие, не предоставив возможности задать вопросы.

Участники данного мероприятия отметили, что «ужин на "эксклюзивном" приеме был ужасным, а его речь была бессвязной». Согласно информации, предоставленной Telegraph, посетители выразили недовольство качеством и внешним видом поданных им блюд, особенно отметив недостаточное количество овощей. Также в статье опубликована фотография с одного из мероприятий, на которой видно блюдо. Один из гостей сообщил, что оно было хуже, чем то, что подают на борту бюджетной американской авиакомпании Spirit Airlines.

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Ранее американский лидер Дональд Трамп объявил о создании собственной криптовалюты — «мемкоина». По информации, предоставленной криптобиржами, менее чем за сутки после запуска стоимость криптовалюты Трампа увеличилась в четыре раза, а общий объем торгов превысил 10 миллиардов долларов.