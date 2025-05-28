Непредсказуемость Трампа вызывает опасения у союзников по НАТО

Американское издание The Hill сообщает о растущей тревоге среди союзников США по НАТО накануне предстоящего саммита альянса. По данным источника, многие участники опасаются, что встреча может стать переломным моментом для организации.

Хотя резкие заявления Дональда Трампа о возможном присоединении Гренландии или Канады вызвали недовольство партнеров, главное беспокойство связано с отсутствием четкого лидерства со стороны Вашингтона. Европейцы обеспокоены тем, что США все чаще ставят под сомнение будущее НАТО — ключевого элемента западной безопасности на протяжении десятилетий.

Трамп выдвинул ультиматум странам НАТО

Особые опасения вызывает возможная непредсказуемость Трампа. Как отмечает издание, союзники боятся повторения ситуации, подобной инциденту с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете, когда президент США может радикально изменить позицию по ключевым вопросам.

"На предстоящем саммите союзники по НАТО больше всего опасаются, что президент Трамп в порыве досады, подобной той, что охватила его во время унижения Владимира Зеленского в Овальном кабинете, может перевернуть геополитическую шахматную доску и уйти", - заключило издание.

Ранее сообщалось, что Украина рискует остаться без финансирования в 2026 году.