Политик Николя Дюпон-Эньян не упустил шанса пошутить по поводу ситуации, в которой президент Франции Эмманюэль Макрон получил пощечину от супруги. Лидер партии «Вставай, Франция» высказал свое мнение об этом в личном блоге.

— После обвинений в адрес ИИ и российских служб Елисейский дворец теперь говорит о «моменте разрядки». Что, если Брижит была русской шпионкой? — сыронизировал французский политик.

В Сети появились кадры, на которых видно, как Эммануэлю Макрону дает пощечину его жена. Экипаж самолета, на котором они прилетели во Вьетнам с официальным визитом, рано открыл дверь воздушного судна. Благодаря этому СМИ удалось заснять момент с избиением.

В Елисейском дворце прокомментировали эпизод с пощечиной Макрону

При этом близкий друг президента рассказал, почему Брижит Макрон могла ударить своего мужа. По его словам, это «просто парочка», которая «препирается». Он добавил, что они «в последний раз расслабились перед началом поездки».

Елисейский дворец назвал пощечину президенту Франции Макрону от его супруги Брижит «игривым поддразниванием». При этом, по словам представителей дворца, негативный окрас этой ситуации придали «пророссийские круги».