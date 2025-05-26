Лидер Консервативной партии Британии Кеми Баденок заявила, что Израиль ведет войну в Газе в интересах Лондона, а украинский конфликт связан с интересами Западной Европы. Об этом сообщает HuffPost со ссылкой на эфир Sky News.

Баденок, преемница Риши Сунака на посту лидера Консервативной партии, раскритиковала недавнее совместное заявление премьера Британии Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Канады Марка Карни, призвавших Израиль прекратить «невыносимые человеческие страдания» в секторе Газа. Лидеры стран подчеркнули, что в противном случае они предпримут «дальнейшие конкретные действия».

Лондон на прошлой неделе приостановил переговоры о свободной торговле с Израилем. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху обвинил Британию, Францию ​​и Канаду в том, что они находятся «на неправильной стороне человечества». Ведущий Sky News Тревор Филлипс спросил Баденок, считает ли она высказывания Нетаньяху оправданными.

«Израиль ведет опосредованную войну в интересах Великобритании. То же самое касается Украины - [она ведет боевые действия] в интересах Западной Европы против России!» - подчеркнула политик.

Баденок призвала британские власти «убедиться, что они находятся на той стороне, которая должна искоренить ХАМАС». По ее мнению, без этого не удастся добиться решения о двух государствах и положить конец войне в Газе.