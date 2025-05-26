Лидер британской партии связала конфликт на Украине с интересами Запада

Алиса Селезнёва

Лидер Консервативной партии Британии Кеми Баденок заявила, что Израиль ведет войну в Газе в интересах Лондона, а украинский конфликт связан с интересами Западной Европы. Об этом сообщает HuffPost со ссылкой на эфир Sky News.

Лидер британской партии связала конфликт на Украине с интересами Запада
© РИА Новости

Баденок, преемница Риши Сунака на посту лидера Консервативной партии, раскритиковала недавнее совместное заявление премьера Британии Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Канады Марка Карни, призвавших Израиль прекратить «невыносимые человеческие страдания» в секторе Газа. Лидеры стран подчеркнули, что в противном случае они предпримут «дальнейшие конкретные действия».

Лондон на прошлой неделе приостановил переговоры о свободной торговле с Израилем. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху обвинил Британию, Францию ​​и Канаду в том, что они находятся «на неправильной стороне человечества». Ведущий Sky News Тревор Филлипс спросил Баденок, считает ли она высказывания Нетаньяху оправданными.

«Израиль ведет опосредованную войну в интересах Великобритании. То же самое касается Украины - [она ведет боевые действия] в интересах Западной Европы против России!» - подчеркнула политик.

Баденок призвала британские власти «убедиться, что они находятся на той стороне, которая должна искоренить ХАМАС». По ее мнению, без этого не удастся добиться решения о двух государствах и положить конец войне в Газе.

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