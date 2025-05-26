Дуда указал на признак кризиса НАТО

Отсутствие президента США Дональда Трампа на предстоящем саммите НАТО в Гааге может стать признаком глубокого кризиса внутри альянса. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в эфире польской радиостанции Radio Zet.

«Если Трамп не приедет, то наступит серьезный кризис. Это будет знаком кризиса», — заявил Дуда в эфире Radio Zet.

По его словам, присутствие американского президента на встрече имеет ключевое значение для единства организации. Несмотря на опасения, Дуда подчеркнул, что не ожидает отказа Трампа от участия в саммите.

Ранее немецкий журнал Der Spiegel сообщил, что Дональд Трамп может проигнорировать саммит НАТО, если страны-участницы не увеличат военные расходы до 5% от ВВП. Этот ультиматум стал предметом обсуждения среди западных политиков, так как выполнение подобных требований может оказаться затруднительным для большинства государств альянса.

Саммит НАТО пройдет 24-25 июня 2025 года в Здании конгрессов в Гааге. Ожидается прибытие около 45 глав государств и правительств, 45 министров иностранных дел и обороны, а также порядка 6 тысяч членов различных делегаций. Главными темами встречи станут укрепление коллективной обороны и обсуждение новых вызовов безопасности.