RMC: Елисейский дворец подтвердил, что Макрон получил пощечину от жены

Елисейский дворец подтвердил подлинность видео, где президент Франции Эммануэль Макрон получает пощечину от своей супруги Брижит. Об этом сообщает RMC. Пресс-служба французского лидера назвала произошедшее "супружеской ссорой". Тем временем близкий друг Макрона сообщил, что эпизод с пощечиной был моментом, когда политик с супругой позволили себе "немного подурачиться" перед началом турне. 26 мая стало известно, что Эммануэль Макрон получил пощечину от жены Брижит перед началом недельного турне по Юго-Восточной Азии. На кадрах, снятых в аэропорту Ханоя во Вьетнаме, видно, как открывается дверь президентского самолета. Внутри борта находится Эммануэль Макрон. В этот момент появляется рука его жены, хотя ее самой не видно полностью, и наносит ему легкий удар.