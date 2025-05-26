ЕС обсудит судьбу украинских мигрантов

В Брюсселе рассматривают вопрос о будущем директивы, которая обеспечивает правовую защиту украинских мигрантов. Не исключено, что она может быть пересмотрена или даже отменена, пишет Euractiv со ссылкой на дипломатические источники.

В материале говорится, что «Брюссель взвешивает возможные дальнейшие шаги по директиве о временной защите (TPD), правовой базе, защищающей украинцев». Один из дипломатов Евросоюза отметил, что в настоящее время в кулуарах активно обсуждают пути выхода из ситуации, учитывая изменения в геополитической обстановке, отмечает издание.

Изначально предполагалось, что директива будет действовать только до марта 2025 года, предоставляя украинцам в ЕС ограниченную защиту. Однако впоследствии срок действия был увеличен до марта 2026 года.

Euractiv обращает внимание на то, что большинство государств-членов ЕС поддерживают продление. Однако эксперты предупреждают, что для этого осталось мало юридических возможностей. По словам одного из источников, если власти не предоставят возможность выхода из этой программы, существует риск перегрузки национальных систем предоставления убежища.

Как сообщается, один из возможных вариантов развития системы правовой защиты украинцев в Европейском союзе — это сужение области ее действия. Это может привести к тому, что люди, которые вернулись на Украину, не смогут повторно воспользоваться этой системой, а вновь прибывшие не смогут получить льготы.