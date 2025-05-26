Отсутствие президента США Дональда Трампа на саммите НАТО, который состоится в Гааге в конце июня, будет означать глубокий кризис альянса. Такое мнение выразил польский лидер Анджей Дуда в эфире радиостанции Radio Zet.

"Если [Дональд Трамп] не приедет [на саммит НАТО в Гааге], то наступит серьезный кризис. Это будет знаком кризиса", - заявил Дуда. "Я не думаю, что он не явится", - отметил польский лидер.

В начале мая журнал Der Spiegel допустил, что Трамп может не принять участие в саммите НАТО в Гааге, если страны альянса не предпримут шагов по наращиванию военных расходов до 5% ВВП. 23 мая постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер сообщил, что присутствие президента США на саммите планируется.

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Саммит НАТО пройдет 24-25 июня в Здании конгрессов в Гааге. Ожидается, что в мероприятии примут участие около 45 глав государств и правительств, 45 министров иностранных дел и обороны, а также около 6 тыс. членов делегаций.