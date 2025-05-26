На Украине рассказали о красных линиях на переговорах с Россией

Красными линиями на переговорах для Украины являются не территориальные уступки, а человеческие потери среди Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил депутат Верховной Рады Тарас Тарасенко, передает «Страна.ua».

«Если мы говорим о красных линиях и о том, как их воспринимает население Украины, то для многих военных ветеранов, с которыми я общаюсь, красными линиями больше является утрата своих побратимов. То есть за что мы воевали. Они воевали за Украину, а не за конкретные территории», — сказал политик.

При этом Тарасенко не согласился с мнением чрезвычайного и полномочного посла Украины Ланы Зеркаль, что ключевыми приоритетами для Киева являются сохранение армии, веры и языка.

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Ранее Зеркаль заявляла, что ключевой красной линией для Украины на переговорах с Россией является не вопрос территорий, а сохранение ее государственности.