В США признали невозможность оказания влияния на Россию

США остаются стороной украинского конфликта и не имеют стратегического влияния на действия России на Украине. Такое мнение в соцсети Х высказал бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

По его словам, США «по-прежнему являются участниками конфликта, финансируя Украину».

«У Соединенных Штатов нет стратегических рычагов давления на то, что Россия делает или не делает на востоке Украины», - отметил он.

Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал действия российского лидера Владимира Путина на Украине после масштабных российских ударов по военным украинским объектам. Он также выступил с критикой Владимира Зеленского.

При этом, по данным Le Monde, в Сенате США ожидают инструкций от администрации Белого дома, чтобы усилить ограничительные меры в отношении России. Издание отметило, что свыше 80 из 100 членов верхней палаты американского Конгресса уже выразили поддержку законопроекту о введении новых санкций в отношении российской стороны.