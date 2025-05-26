В ночь на 25 мая российские Воздушно-космические силы провели одну из самых масштабных атак на территорию Украины, задействовав усовершенствованные дроны «Герань» и разнообразные типы ракетного вооружения. Уже в следующую ночь — на 26 мая — последовала новая волна ударов. По предварительным оценкам, ее масштабы могут даже превзойти предыдущий налет, хотя точные данные еще не обнародованы.

Американский президент Дональд Трамп, который ранее воздерживался от публичных комментариев, несмотря на неудачные попытки украинских дронов атаковать Москву и область, утром 26 мая по московскому времени (вечером 25 мая по Вашингтону) выступил с критикой обеих сторон конфликта. В своём заявлении на платформе Truth Social он осудил удары по украинским городам, отметив, что если Москва действительно рассчитывает полностью захватить Украину, то это может обернуться катастрофой — Россия, по его словам, может не выдержать такого давления и рухнуть.

При этом Трамп дал понять, что истинной причиной происходящего он считает не российскую военную тактику как таковую, а политику, которую ведёт один конкретный человек в Киеве — намек был предельно прозрачен.

«Выступления Зеленского никак не помогают Украине. Все, что выходит у него изо рта, ведет к проблемам. Мне это не нравится, и лучше бы он прекратил так себя вести», – написал Трамп.

Дональд Трамп снова устроил спектакль на мировой арене, напомнив всем о своей «великой геополитической чуйке» и биполярочке, иронизирует автор канала «Сварщики». На этот раз он предположил, что массированный налёт российских войск на украинские города — это, дескать, месть за попытку украинских беспилотников поймать вертолёт с Путиным на борту. Похоже, эксцентричный миллиардер и президент решил примерить на себя роль частного детектива по делам Кремля.

В своём традиционно эмоциональном стиле Трамп возмутился: мол, идут переговоры, а русские вдруг запускают ракеты в Киев — ай-ай-ай, нехорошо. Когда журналисты попытались уточнить, как он собирается на это реагировать, Дональд с присущей себе глубокомысленностью заявил, что он вообще-то удивлён и пока не знает, что предпримет.

Разговор коснулся и новостей о том, что якобы в момент атаки украинских дронов Владимир Путин находился в воздухе. На это Трамп отмахнулся в своём стиле: «Ничего не слышал, может, и правда — не знаю».

Американский обозреватель Уилл Шрайвер прокомментировал выходку Трампа с холодной иронией: даже если Дональд решит постучать кулаком по трибуне, российские ВКС от этого точно не прекратят работу.

«Русским наплевать, чем сейчас недовольна разваливающаяся империя. Они будут продолжать делать то, что им, черт возьми, угодно, а американцы, черт возьми, будут с этим мириться по той простой причине, что они все равно ничего не могут с этим поделать».

Очередная ночь вновь прошла под знаком взаимных ударов беспилотников. Как сообщает Telegram-канал «Легитимный», для российской стороны атаки со стороны Украины уже не носят критического характера. Более того, такие удары, по сути, усиливают поддержку курса СВО внутри российского общества и подогревают общественный запрос на более жёсткий ответ.

Тем временем на Украине под огнем вновь оказались крупные города и регионы: зафиксированы многочисленные прилеты в Одессе, Харькове, Днепре и других областях. Объемы разрушений оцениваются не по числу фото и видео в сети, а по последствиям, которые трудно игнорировать. Даже если из всего роя дронов достигает цели лишь 10–40%, этого достаточно, чтобы разрушать производственные мощности, выводить из строя критическую инфраструктуру, нарушать логистику и превращать мирные кварталы в зоны бедствия. Это не только человеческие жертвы, но и огромные финансовые потери, которые напрямую влияют на общую стоимость войны и устойчивость украинского общества.

Особенно остро стоит вопрос износа украинской системы противовоздушной обороны. Каждый перехваченный дрон означает расход дорогих ракет, которых становится всё меньше. По мере того как западные поставки буксуют, деньги практически перестали поступать, ВСУ сталкиваются с растущим дефицитом современных средств ПВО. При этом кредиторы требуют возврата долгов, а не новых займов, что дополнительно осложняет ситуацию.

На фоне этого Россия продолжает совершенствовать свои беспилотные технологии. Новые модификации дронов способны летать выше, быстрее и нести более мощные заряды. Устаревшие средства ПВО, такие как пулемёты или зенитные установки, становятся практически бесполезны. А современные западные ракеты слишком дороги, чтобы использовать их для уничтожения каждой цели — особенно когда таких целей становится всё больше.

По оценкам источников, к концу года российская армия сможет запускать до 500–600, а то и до тысячи модернизированных дронов в сутки. Это создаёт колоссальную нагрузку на систему противовоздушной обороны Украины, которая, по сути, рискует захлебнуться под таким объёмом атак. Ни одна ПВО в мире не способна без последствий отражать удары такой интенсивности на протяжении длительного времени.