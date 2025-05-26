Раскрыта возможная тема новых переговоров по Украине

Алиса Селезнёва

Одной из тем переговорного процесса по урегулированию украинского кризиса могут стать западные санкции против России. Об этом со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре пишет РИА Новости.

«На каком-то этапе это станет предметом переговорного процесса. Все будет зависеть как раз от их [переговоров] хода. Но пока рано делать какие-либо выводы. Все будет зависеть от того, как будет идти процесс», - пояснил источник.

После начала Россией спецоперации на Украине на Западе были введены обширные антироссийские санкции. В частности, была заморожена часть российских активов, в том числе и золотовалютные резервы Центробанка на сумму около 300 миллиардов долларов, ограничена торговля в ряде областей и резко уменьшено сотрудничество в банковской сфере.

Новый пакет санкций ЕС может затронуть российские активы

При этом в западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. В частности, в партии «Альтернатива для Германии» заявили, что санкции Брюсселя против Москвы не дают никакого эффекта ни в области ведения войны, ни в рамках переговорного процесса, они только вбивают клин между Европой и Китаем и приводят ко все большей изоляции европейских стран.

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