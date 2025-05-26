Раскрыта возможная тема новых переговоров по Украине

Одной из тем переговорного процесса по урегулированию украинского кризиса могут стать западные санкции против России. Об этом со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре пишет РИА Новости.

«На каком-то этапе это станет предметом переговорного процесса. Все будет зависеть как раз от их [переговоров] хода. Но пока рано делать какие-либо выводы. Все будет зависеть от того, как будет идти процесс», - пояснил источник.

После начала Россией спецоперации на Украине на Западе были введены обширные антироссийские санкции. В частности, была заморожена часть российских активов, в том числе и золотовалютные резервы Центробанка на сумму около 300 миллиардов долларов, ограничена торговля в ряде областей и резко уменьшено сотрудничество в банковской сфере.

Новый пакет санкций ЕС может затронуть российские активы

При этом в западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. В частности, в партии «Альтернатива для Германии» заявили, что санкции Брюсселя против Москвы не дают никакого эффекта ни в области ведения войны, ни в рамках переговорного процесса, они только вбивают клин между Европой и Китаем и приводят ко все большей изоляции европейских стран.