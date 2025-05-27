Рютте опасается срыва саммита НАТО из-за конфликта Трампа и Зеленского

Генсек НАТО Марк Рютте боится, что саммит организации в июне может сорваться из-за конфликта президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на европейских чиновников.

По ее информации, Рютте хочет, чтобы ежегодный саммит НАТО был коротким и содержательным, чтобы не допустить открытых разногласий по вопросу Украины. Однако, как отмечает издание, присутствие Трампа, не согласного с европейскими союзниками по поводу будущего Украины, может осложнить планы Рютте. В то же время Киев открыто выражает желание вступить в альянс, против чего выступает американский лидер. Учитывая это, роль Украины на саммите остается неопределенной.

К тому же, как подчеркивает газета, Трамп пренебрежительно относится к Зеленскому, который, как ожидается, тоже будет присутствовать на саммите. NYT отмечает, что пока даже не ясно, будет ли Зеленский присутствовать на ужине по случаю открытия.

Европейские чиновники полагают, что этот саммит не будет включать заседание Совета Украина - НАТО, пишет газета. Некоторые из них думают, что лидеры стран НАТО встретятся на несколько часов на следующий день после открытия, чтобы согласовать новые цели по расходам на оборону. Рютте ранее заявлял, что центральным моментом саммита в 2025 году станет обсуждение повышения минимального размера военных расходов.

Саммит НАТО пройдет 24-25 июня в Гааге. Ожидается, что в мероприятии примут участие около 45 глав государств и правительств, 45 министров иностранных дел и обороны, а также около 6 тыс. членов делегаций.