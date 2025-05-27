Генсек НАТО Марк Рютте опасается, что саммит блока в июне будет сорван из-за конфликта президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Как сообщает The New York Times, он надеется, что встреча в Нидерландах 24-25 июня будет «короткой и содержательной».

Как отмечает издание, затруднить задачу для Рютте могут две вещи. В первую очередь это Трамп, который, как ожидается, приедет на саммит. Он находится в противоречиях с союзниками по поводу будущего Украины. Кроме того, и сам Киев хочет вступить в НАТО, чему американский лидер противостоит.

Названы причины нежелания Трампа давить на Россию

«Роль Украины на саммите остается неопределенной, не в последнюю очередь из-за пренебрежительного отношения господина Трампа к Владимиру Зеленскому, который, вероятно, также будет присутствовать», — подчеркивает NYT.

При этом пока неясно, каким будет формат участия Зеленского в саммите. Неизвестно, пригласят ли его на главный ужин по случаю открытия мероприятия. Собеседники также предполагают, что на этом саммите не будет заседания Совета НАТО — Украина.